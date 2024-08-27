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Spor

Transfer iddiaları gündemi sarmıştı! Panathinaikos'tan Sergio Oliveira açıklaması

Galatasaray'ın gelecek planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı Panathinaikos anılan oyuncu için Yunan ekibinden açıklama geldi. İşte detaylar...

27 Ağustos 2024 Salı 14:29 - Güncelleme:
Transfer iddiaları gündemi sarmıştı! Panathinaikos'tan Sergio Oliveira açıklaması
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Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira'nın, Panathinaikos'un teklifini kabul ettiği iddia edilmişti.

Basında büyük yankı uyandıran haber Yunanistan'da da manşetleri süslemişti.

Öte yandan Yunanistan basınında bu sabah yer alan haberlerde, Panathinaikos yetkililerinin Sergio Oliveira iddialarını yalanladığı aktarıldı.

Haberde Panathinaikos'un tecrübeli oyuncuya ilgisinin olmadığı, teknik direktör Diego Alonso'nun daha farklı özelliklere sahip, hızlı ve baskın bir 8 numara aradığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde söz konusu mevki için Panathinaikos'ta hareketli saatler yaşanacağı vurgulandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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