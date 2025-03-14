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Spor

Transfer iddiaları vardı! Lucas Torreira'nın menajerinden açıklama geldi

Adı transfer iddiaları ile gündeme gelen Lucas Torreira için sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki geleceği merak edilen Lucas Torreira için menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

14 Mart 2025 Cuma 16:59 - Güncelleme:
Transfer iddiaları vardı! Lucas Torreira'nın menajerinden açıklama geldi
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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili yeni bir transfer açıklaması geldi.

BOCA İLE ANILIYORDU

Uruguaylı futbolcunun adı bir süredir transfer dedikodularına karışıyordu. Galatasaray ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın adı Boca Juniors ile anılıyordu.

MENAJERİ KONUŞTU

Arjantin basınında haberlerin artmasının ardından Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, söz konusu iddiaları yalanladı.

"BOCA'YA GİDECEĞİNİ SANMIYORUM"

Torreira'nın Galatasaray için önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Bentancur, "Torreira, Galatasaray için önemli. Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum." dedi.

BU SEZON TORREIRA

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3204 dakika sahada kaldı. Torreira, bu süreçte 1 gol ve 7 asiste imza attı.

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