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Spor

Transfer itirafı! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Amrabat'tan Galatasaray sorusuna cevap

Fenerbahçe, yeni transferi Sofyan Amrabat için basın toplantısı düzenledi. Faslı yıldız basın toplantısında transfer süreci hakkında gelen soruları cevapladı ve Galatasaray iddiaları hakkında konuştu. İşte o açıklamaların detayları...

31 Ağustos 2024 Cumartesi 12:13 - Güncelleme:
Transfer itirafı! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Amrabat'tan Galatasaray sorusuna cevap
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SOFYAN AMRABAT'IN AÇIKLAMALARI:

'İNANILMAZ BİR KULÜP'

"Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum."

'HAYIR DEMEK ÇOK ZOR'

"Mourinho'nun da etkisi oldu. O sizi isterse 'Hayır' demek çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra 'Seninle çalışmak isterim' dedi. Elhamdülillah bugün bir Fenerbahçe oyuncusuyum. O bir winner. Ben de bir winner oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız."

'HEDEF DAİMA İLERİ'

"Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı."

'FRED FANTASTİK'

"Fred fantastik bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Onunla oynamak çok heyecan verici olacak..."

GALATASARAY CEVABI

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi.."

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