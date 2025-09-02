G.Saray'da Barış Alper krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Suudi Arabistan'a gitmek isteyen ve antrenmanlara çıkmayan milli yıldız, gelen teklifin kabul edilmemesinden dolayı kırgın. Milli futbolcu, 12 milyon euro öneren NEOM'un transferi bitirmesi için maaşını 8 milyon euroya kadar çekti. Suudiler, G.Saray'a 40 milyon euro ve Keçiören'in payını karşılamayı teklif etti.

Aslan 50 milyon euroda diretince NEOM kulübü, "Masadan kalkarız" tehdidinde bulundu. Yönetim de tutumunu değiştirmedi. Kafası karışık olduğu için son iki lig maçının kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz'ın gitmek için istekli davranması nedeniyle yönetim bölünmüş durumda. Gitmesini isteyenlerin sayısı hayli fazla. Ancak Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk, Barış'ı tutma konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Milli yıldız, Buruk'la yaptığı görüşmeler sonrası da kalma konusunda ikna olamadı. Suudi Arabistan'da transfer dönemi 11 Eylül'de sona eriyor