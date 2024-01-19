Yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen Manchester United, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i de listesine yazdı.

MANU ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan, Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sonuncu olan Manchester United, transfer çalışmalarına başladı.

SÜRPRİZ İSİMLER GÜNDEMDE

Yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen kırmızı şeytanlar, sürpriz isimleri gündemine aldı. Raphael Varane ve Evans'ın MANU ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İngiliz ekibi özellikle de Varane ile sözleşme uzatma konusunda orta yolu bulamadı.

"SATILABİLİR" RAPORU

Ayrıca teknik direktör Erik ten Hag, "Victor Lindelöf ve Harry Maguire önemli teklifler gelirse takımdan ayrılabilir." raporu verdi.

SAVUNMA İÇİN DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

ESPN'de yer alan habere göre; yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen MANU, Everton'dan stoper Jarrad Branthwaite, Bayern Münih'ten Matthijs de Ligt ve Nice'ten Todibo'yu listesine ekledi.

SACHA BOEY İÇİN HAMLE

United'ın sağ bek için düşündüğü ismin de Galatasaray forması giyen Sacha Boey olduğu belirtildi. Fransız oyuncunun İngiliz ekibine karşı gösterdiği performansın çok beğenildiği ve yazın Sacha Boey için hamle yapılabileceği aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın Rennes'ten 2021 yılında 1.15 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki Sacha Boey, sarı kırmızılı takımla toplamda 82 maça çıktı ve 4 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.