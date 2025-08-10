Rus basınından Sportmail'de yer alan röportaja göre; Fenerbahçe, Arjantinli bir futbolcu için 18 milyon euroyu gözden çıkardı. Spartak Moskova'da forma giyen Matyev Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, Rus oyuncunun gerçekleşmeyen transferini anlatarak Sarı-Lacivertliler'e dair önemli mesajlar verdi. Kislyak'ın, Spartak Moskova ile 4 yıllık kontratının olduğunu hatırlayan Manyakov, "Fenerbahçe ile olan süreç oldukça hızlı gelişti. Başkanın tam yetki verdiği spor direktörüyle muhatap oldum. Görüşmeler için Türkiye'ye gittim, hemen Matvey'in dört yıl daha sözleşmesi olduğunu söyledim" dedi.

22 MİLYONA ÇIKABİLİRDİ

Rus kulübünde genel müdür ve yardımcısıyla görüşmesini aktaran menajer Manyakov, "Bana 'Kislyak satılık değil. Konuyu kapatalım ve oyuncun için yeni sözleşme şartlarını konuşmaya devam edelim' dediler. Öyle de oldu. 20 milyon euroya da 'evet' demezlerdi. Bu benim kişisel görüşüm. Fenerbahçe'nin spor direktörü, kulübün şimdiye kadar yaptığı en yüksek teklifin bir Arjantinli için 18 milyon euro olduğunu söyledi. Hatta 'Bunu tekrarlamaya hazırız' dedi. Üstelik bonus kısmı da var. CSKA'nın ilgisi olsaydı, bence bu rakam 20-22 milyon euroya çıkarılabilirdi" şeklinde konuştu.