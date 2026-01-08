Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, üç ismi radarına almış durumda: Pape Alassane Gueye, Pape Matar Sarr ve Ederson. Mevcut kadroda Lucas Torreira, Lemina ve İlkay Gündoğan gibi tecrübeli isimler bulunmasına rağmen, teknik direktör Okan Buruk'un daha dinamik, atletik ve farklı profiller sunabilecek alternatifler istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Galatasaray yönetimi, üç farklı ligden üç ayrı orta saha profili üzerinde duruyor. Villarreal forması giyen Pape Alassane Gueye, Galatasaray'ın en gerçekçi seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

LİSTENİN EN PAHALI İSMİ SARR

La Liga'da bu sezon hem savunma katkısı hem de hücum üretkenliğiyle dikkat çeken 26 yaşındaki Senegalli, Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansıyla da değerini artırdı. Gueye'nin sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmış olması, Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiren en önemli unsur olarak görülüyor. Ancak İspanyol basınına göre Villarreal, oyuncu için 40 milyon euro talep ediyor. Tottenham'da forma giyen Pape Matar Sarr ise listenin en pahalı ve en zor transferi konumunda. Premier Lig'de bu sezon 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı veren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 35 milyon euro civarında.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Tottenham ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Sarr için Galatasaray'ın transferi ancak özel bir finansal formül veya oyuncu tarafının güçlü isteğiyle mümkün görünüyor. Atalanta'nın Brezilyalı orta sahası Éderson da Galatasaray'ın yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Fizik gücü, pres yeteneği ve Serie A'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki Éderson için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu belirtiliyor. Bu durum transferde rekabeti artırırken, Sarı-Kırmızılılar'ın masadaki opsiyonları dikkatle değerlendirdiği ifade ediliyor.