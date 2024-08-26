Galatasaray, yarın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için kritik bir karşılaşmaya çıkacak. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı kırmızılılar, kendi sahasında İsviçre ekibi Young Boys'u ağırlayacak. Galatasaray, eğer turu geçerse, Şampiyonlar Ligi katılım ücreti olan 18.6 milyon euroyu (705.5 milyon TL) kasasına koyacak. Ayrıca Aslan, Devler Ligi'nde alacağı her galibiyet için 2.1 milyon euro (79.6 milyon TL), her beraberlik için ise 700 bin euro (26.5 milyon TL) gelir elde edecek. Galatasaray, transfer planını da Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya göre belirledi. Harcama limitini açacak olan sarı kırmızılıların en az 3 takviye yapması bekleniyor. Orta saha, sağ ve sol bek için belirlenen isimlerle imzaların atılması bekleniyor. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun olası satışından gelecek sıcak para da transfer bütçesine eklenecek. West Ham, Zaha ile yakından ilgileniyor. Sparta Prag da Kerem konusunda ısrarını sürdürüyor. G.Saray, Rus ekibi ile anlaştı. Bu noktada Aktürkoğlu'nun kararı bekleniyor.

326 MİLYON KAZANACAK

G.alatasaray, Young Boys'u geçemediği takdirde yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, bu durumda toplam 8.6 milyon euroyu (326 milyon TL) kasasına koyacak. Bu kupada her galibiyet 450 bin euro (17 milyon TL), her beraberlik ise 150 bin euro (5.6 milyon TL) kazandıracak. Galatasaray'ın belirlenen takviyeleri yapıp yapmayacağı ise oyuncu satışına bağlı olacak.