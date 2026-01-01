İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer şartlara bağlı! İşte Galatasaray'ın Vitaliy Mykolenko planı
Spor

Transfer şartlara bağlı! İşte Galatasaray'ın Vitaliy Mykolenko planı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Premier Lig ekibi Everton forması giyen 26 yaşındaki Ukraynalı yıldız Vitaliy Mykolenko gündemine aldı. Ancak transfer sarı kırmızlılar için şartlara bağlı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Ocak 2026 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Transfer şartlara bağlı! İşte Galatasaray'ın Vitaliy Mykolenko planı
ABONE OL

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Devre arasında kadrosunu güçlendirerek hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer listesini netleştirmeye başladı.

VITLIY MYKOLENKO İLGİSİ

Hücum ve orta saha takviyelerinin yanı sıra savunma hattını da güçlendirmeyi planlayan Galatasaray için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Transferfeed'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Vitaliy Mykolenko ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haberde, 26 yaşındaki Ukraynalı savunmacının uzun süredir devam eden görüşmelere rağmen Everton ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadığı belirtildi.

İngiliz kulübünün de oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına devre arasında bonservis geliri elde ederek yolları ayırmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

TRANSFER ŞARTLARA BAĞLI

Galatasaray cephesinde ise transfer planının şartlara bağlı olduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, uygun mali koşullar oluşması halinde Mykolenko transferini ocak ayında tamamlamak istediği; Everton'ın yüksek bonservis talep etmesi durumunda ise yaz transfer döneminde oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.

ALMANYA'DAN İSTİYORLAR

Öte yandan Mykolenko'ya Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig'in de ilgi gösterdiği belirtilirken, Galatasaray'ın transfer yarışında bir adım önde olduğu vurgulandı.

Ocak 2022'de 23,5 milyon Euro bedelle Dinamo Kiev'den Everton'a transfer olan Vitaliy Mykolenko, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapabiliyor.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ukraynalı futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.