Manchester City, İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. 33 yaşındaki futbolcu, eski kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'e geri döndü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İlkay Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrıldı ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

PEP'TEN ONAY VE ANLAŞMA

Pep Guardiola'nın dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından deneyimli orta saha ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City'de oynamış ve İngiliz ekibinde 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik performans sergilemişti.

2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya imza atan 33 yaşındaki futbolcu, Katalan temsilcisinde ise 51 maçta 5 gol attı ve 14 asist yaptı.