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Spor

Fenerbahçe'nin transfer yasağı ve puan silme cezaları alacağı iddia edildi

Sarı-Lacivertliler’in 1 Kasım’da yaptığı KAP açıklamasına göre futbolcu maaşları 393 milyon lira. Ancak yüzde 30 sapma dahil Fenerbahçe’nin harcama limiti 292 milyon lira. Eğer bu fark kısa sürede kapatılamazsa transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir.

Takvim02.01.2020  13:44 - Güncelleme: 02.01.2020  13:45

Ara transfer döneminde kadronun eksiklerini tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitiyle sarsıldı. Ortaya çıkan tablo, Sarı-Lacivertliler'de büyük bir bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor.

MAAŞ YÜKÜ AĞIR

Fenerbahçe'nin 1 Kasım tarihinde KAP'a gönderdiği rakamlara göre futbolculara ödenen toplam maaş 59.6 milyon Euro (yaklaşık 393 milyon lira) seviyesinde.

ZAMAN ÇOK KISA!

Ancak TFF'nin açıkladığı harcama limiti ise 224 milyon lira. Yüzde 30'luk sapma limiti bile eklendiğinde rakam 292 milyon liraya çıkıyor. Eğer kısa sürede 101 milyon liralık açık kapanmazsa transfer yasağı ve puan silme cezalarının gelme tehlikesi yaşanacak.

TÜM GÖZLER ALİ KOÇ'TA

Açıklanan harcama limiti rakamları Başkan Ali Koç'u da büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda... Koç'un ara transfer döneminin bitimine kadar nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Başkan Koç, sponsorluk anlaşmaları için çok büyük bir çaba harcıyor.

AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Ali Koç'un harcama limiti ve kulübün mali olarak son durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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