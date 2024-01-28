Beşiktaş'ta sezon başında alınan Eric Bailly'le yollar ayrılmıştı. Yönetim, takıma lig başında katılan bir diğer isim olan Daniel Amartey'i de göndermek için geri sayımda bulunuyor. Böylelikle stoper hattında 2 boşluk açacak olan teknik hayet ve idareciler, bu hatta 2 hamle yapmayı planlıyor.

İLK HAMLE LASCELLES!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles'le 3,5 yıllık söz kesen ve oyuncunun kulübüyle bağını koparmasını bekleyen Kara Kartal, stopere ilk hamleyi 30 yaşındaki İngiliz futbolcuyla yapacak. Tecrübeli stoper, bonservis bedeli olmadan siyah beyazlı formayı giyip savunmanın en kilit ismi olacak.

ANDRE RAMALHO LİSTEYE EKLENDİ

Kartal'ın stoper hattı için gündemine giren son isim Andre Ramalho oldu. Newcastle'dan Jamaal Lascelles ve Getafe'den Domingos Duarte ile ilgilenen Kara Kartal, PSV'den Andre Ramalho'yu da gündemine aldı. Tarihi bir sezon yaşayan Hollanda deviyle kontratı sezon sonu bitecek Ramalho'nun durumu araştırılıyor. Beşiktaş, 31 yaşındaki Brezilyalıyı alternatif isim olarak görüyor.

PSV SATMAYA SICAK

PSV'nin oyuncuyu kış transfer döneminde bonservisle elden çıkarmaya sıcak bakması nedeniyle Sambacı üzerinde duruluyor. Siyah-Beyazlı yönetimin, üç isim arasında bütçesine ve planlarına en çok uyan ismi renklerine katması bekleniyor.

BİR DİĞER ADAY DOMINGOS DUARTE

Domingos Duarte de stoper listesinin alternatif ismi konumunda... Beşiktaş, Getafe ile görüşürken oyuncunun kontratının 2026'ya kadar olması işleri zorlaştırıyor. Çünkü İspanyol ekibi 5 milyon Euro'luk bonservis talebinden geri adım atmıyor. Fernando Santos, eski öğrencisi hakkında olumlu rapor vermişti.

SON ADAY PALMEIRASLI LUAN

Siyah-Beyazlılarda savunma hattı için adaylara son isim ise Luan. Stoper bölgesi için dört koldan girişimlerine devam eden Beşiktaş Yönetimi, Palmeiras'ın 30 yaşındaki tecrübeli stoperi Luan'ı da transfer listesine dahil etti. Bu mevkii için bir çok isimle görüşmelerde bulunan ancak henüz bir sonuç alamayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan Luan için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.86 boyundaki Brezilyalı savunmacıyı kiralamak istiyor. Kara Kartal oyuncuyu ikna ederken; 7 senedir formasını giydiği Palmerias'tan somut yanıt bekliyor.