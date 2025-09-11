İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Transferde anlaşma an meselesi! Kartal yeni kanadını Premier Lig'de buldu

Uzun süredir kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta mutlu son yakın. Siyah beyazlıların, Nottinhgam Forest forması giyen Jota Silva ile anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

11 Eylül 2025 Perşembe 18:32
Transferde anlaşma an meselesi! Kartal yeni kanadını Premier Lig'de buldu
Beşiktaş, transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna katmaya yakın.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

25 yaşındaki kanat oyuncusunun önceki gün Sporting Lizbon'a transferi için yapılan görüşmelerde evrakların yetişmemesi nedeniyle anlaşma iptal oldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın şansı arttı ve siyah-beyazlıların önündeki engeller kalkmış oldu.

PERFORMANSI

Geçtiğimi sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

