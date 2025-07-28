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Spor

Transferde Avrupa devleri ile yarışacak! Galatasaray'da hedef Gianluigi Donnarumma

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardında kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Paris Saint-Germain, Donnarumma ile yeni kontrat konusunda anlaşamayınca Lucas Chevalier'i almak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı kırmızılı ekip, İtalyan kaleci için Avrupa devleri ile yarışacak. İşte detaylar...

AKŞAM28 Temmuz 2025 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
Transferde Avrupa devleri ile yarışacak! Galatasaray'da hedef Gianluigi Donnarumma
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Efsane kaleci Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, birçok isimle görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar; Yann Sommer, Ter-Stegen, Ederson, Emiliano Martinez gibi file bekçilerini listeye almıştı. Son olarak Paris Saint-Germain ile yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden istediği şartları alamayan Gianluigi Donnarumma, Aslan'ın radarına girdi. İtalyan kaleci, kendisine yapılan 7 milyon euro maaş ve galibiyet primi teklifini reddetti. Takımıyla geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Donnarumma'nın kontratının bitmesine 1 yıl kaldı.

CHEVALİER İLE ANLAŞMA TAMAM

Paris Saint-Germain de 26 yaşındaki kalecinin 1 sene sonra bedelsiz olarak ayrılmasının önüne geçmek için oyuncuyu takımdan göndermek istiyor. Paris SaintGermain, Lucas Chevalier ile kişisel şartlarda anlaştı. L'Équipe'in haberine göre, Lille ile görüşmeler devam ediyor ve talep 40 milyondan başlıyor. PSG, Gigio Donnarumma ile yeni sözleşme konusunda hala anlaşamayınca harekete geçti. Yeni kaleci takviyesi için girişimlerini hızlandıran Ligue 1 devi, Donnarumma için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Çıkan iddialara göre; yıldız eldiven için en az 20 milyon euro bonservis bekleniyor

CİM-BOM İLK ADIMI ATMIŞTI

Galatasaray'ın Gigio Donnarumma'ya ilk teklifini yaptığı ve görüşmelere başladığı da söylentiler arasında. Buna göre; Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcuya 7 milyon euro maaş ve 3 milyon euro bonus önerdi. Gigio Donnarumma'dan yanıt bekleniyor. 2021 yılında Paris Saint-Germain'e katılan Gianluigi, Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Juventus'un da ilgisini çekiyor. Foot Mercato, bu kulüplerin yıldız kaleciyi kadrosuna katabilmek için dev bir yarışa girdiğini belirterek, Gigio Donnarumma'nın yıllık 10 milyon euro maaş beklentisi olduğunu aktardı.

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