İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0451
  • EURO
    50,4281
  • ALTIN
    6176.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde beklenmedik gelişme! İrfan Can Kahveci Kasımpaşa yolcusu
Spor

Transferde beklenmedik gelişme! İrfan Can Kahveci Kasımpaşa yolcusu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan sürpriz bir hamle geldi. Kasımpaşa Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

TRT Spor6 Ocak 2026 Salı 15:02 - Güncelleme:
Transferde beklenmedik gelişme! İrfan Can Kahveci Kasımpaşa yolcusu
ABONE OL

Fenerbahçe'de iç transferde hareketlilik sürüyor. Bir süre önce Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı da netleşmeye başladı.

TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşma sağladı.

Geçen yıl Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci'nin de İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ve resmi açıklamanın beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE GÜNLERİ

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 12 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 378 dakika sahada kalan İrfan Can, gol ya da asist katkısı veremedi. Oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi de 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.