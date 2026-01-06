Fenerbahçe'de iç transferde hareketlilik sürüyor. Bir süre önce Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı da netleşmeye başladı.

TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşma sağladı.

Geçen yıl Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci'nin de İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ve resmi açıklamanın beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE GÜNLERİ

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 12 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 378 dakika sahada kalan İrfan Can, gol ya da asist katkısı veremedi. Oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi de 2028 yılına kadar devam ediyor.