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Spor

Transferde beklenmedik gelişme! İşte İtalyan devinin Victor Osimhen planı

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız için İtalyan devi Juventus düğmeye bastı. İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekibi Victor Osimhen'in transferi için planını yaptı. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ16 Şubat 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Transferde beklenmedik gelişme! İşte İtalyan devinin Victor Osimhen planı
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Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in sezon sonunda transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Osimhen'in adı ara transfer döneminde birçok dev takımla anılsa da başarılı golcü sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını bildirmişti.

Sözleşmesinde 75 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Victor Osimhen için ciddi adaylardan biri de Juventus.

Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Victor Osimhen transferi için planını yaptı.

Ara transfer döneminde PSG'den Kolo Muani'yi yarım sezonluğuna kiralayan Juventus'ta Fransız forvetin gelişiyle Vlahovic iyice gözden düştü.

Sezon sonunda Vlahovic'i satmanın planlarını yapan Juventus'un, Sırp golcüden gelecek bonservis geliriyle Victor Osimhen'i alıp, Kolo Muani'yi de bu kez satın alma opsiyonuyla 1 daha kiralamak istediği belirtildi.

Napoli'nin 75 milyon euroluk çıkış maddesinde pazarlık yapmayacağı ve Juventus'un bu rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacağı yine haber detayında yer aldı.

BU SEOZNKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 23 maça çıkan Victor Osimhen 17 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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