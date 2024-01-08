Fenerbahçe ve Galatasaray hem şampiyonlukta hem de transferde yarışıyor. İki takım Benfica forması giyen Chiquinho'yu istiyor.

28 yaşındaki orta sahayı kapmak için görüşmelerin başladığı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken Portekizli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitecek. Bu sezon Benfica'da 16 maça çıkan Chiquinho, 1 asist yapmayı başardı.

KARİYERİ

SC Braga, Coimbra, Moreirense FC ve Leixoes formaları da giyen tecrübeli orta saha, 2022 yılında Giresunspor'da kiralık olarak oynamıştı. Süper Lig'de 13 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.