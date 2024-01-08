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Spor

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saha içinde devam eden rekabet transferde de devam ediyor. İki takım Benfica forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Chiquinho için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Fotomaç8 Ocak 2024 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya
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Fenerbahçe ve Galatasaray hem şampiyonlukta hem de transferde yarışıyor. İki takım Benfica forması giyen Chiquinho'yu istiyor.

28 yaşındaki orta sahayı kapmak için görüşmelerin başladığı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken Portekizli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitecek. Bu sezon Benfica'da 16 maça çıkan Chiquinho, 1 asist yapmayı başardı.

KARİYERİ

SC Braga, Coimbra, Moreirense FC ve Leixoes formaları da giyen tecrübeli orta saha, 2022 yılında Giresunspor'da kiralık olarak oynamıştı. Süper Lig'de 13 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

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