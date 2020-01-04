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Spor

Beşiktaş transfer için TFF'den haber bekliyor

TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Beşiktaş, %31.5 olan faiz oranının güncel rakamlar dikkate alınıp düşürülmesini bekliyor.

04.01.2020  15:29 - Güncelleme: 04.01.2020  15:29

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Federasyon tarafından 275 milyon TL'lik harcama limiti olduğu açıklanan siyah-beyazlılar, mevcut şartlarsa oyuncu satamadan bütçede yer açamıyor.

Limitin duyurulduğu gün, %31.5 olarak belirlenen faiz oranına itiraz eden yönetim, "Belirlenen limitler, ülke ekonomik gerçeklerini yansıtmayan % 31,5'luk faiz oranıyla hesaplanmıştır. Haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Güncel faiz oranının uygulanmasını isteyen Beşiktaş yönetimi, bu konuda TFF'ye başvurusunu yaparak beklemeye geçti. Kartal, bu konuda indirime gidilmesi halinde takviyeler için kaynak sağlamış olacak. Aksi halde ise bir sürpriz yaşanmazsa mevcut kadro ile devam edilecek.

SATIŞ ŞU AN YOK

Beşiktaş'ta oyuncu satışı konusunda ise şimdilik resmi bir gelişme yok. Enzo Roco'nun Güney Amerika'dan talipleri olduğu konuşulurken Tyler Boyd'a ise Anadolu ekiplerinin kiralama boyutunda ilgisi mevcut. Belçika'da Zulte Waregem formasıyla ilk yarıda iyi performans sergileyen Cyle Larin'in 2.5 milyon Euro'uk satın alma opsiyonu konusunda da henüz resmi bir girişim yok.

(Habertürk)

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