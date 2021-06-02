Star.com.tr 02 Haziran 2021 Çarşamba 18:56 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 18:57

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için kırmızı siyahlılar yaptıkları sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamadı. İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 6 milyon eurodan başlayan maaş pazarlıklarında iki tarafta anlaşmaya bir türlü yaklaşamadı. Milan ekibiyle Hakan Çalhanoğlu arasında oluşan olumsuz görüşmelerde teknik direktör Pioli'nin devreye girdiği belirtildi. Pioli'nin Hakan'ı takımda tutmak için her şeyi yapacağı söylendi.

Hakan'ın geleceği hakkında ise Serie A'dan Juventus'un ve Katar'dan Arap takımların teklifleri bulunuyor. Juventus'un yeni hocası Allegri Hakan'ı siyah beyazlı ekipte görmek istiyor. Hakan kararını EURO 2020 sonunda verecek.

ALTERNATİFİ UDİNESE'DEN RODRİGO DE PAUL



Milan, Hakan Çalhanoğlu sonrası Udinese'nin oyun kurucusu Rodrigo de Paul'u radarına aldı. İtalya basını Milan'ın bu yaz transferinde en büyük hedefi olarak Paul'u belirtti.. Ancak Arjantinli oyuncuya henüz teklifte bulunmayan Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun durumunun kesinleşmesini bekliyor.