Transferde Hakim Ziyech derbisi

Chelsea'nin yıldızı Ziyech, Beşiktaş'ın transfer listesinde. Tecrübeli oyuncu ile Fulham, Tottenham, West Ham United, Real Betis, Sevilla, Fenerbahçe, Napoli ve AC Milan da ilgileniyor. Faslı oyuncu, Körfez ülkelerinden gelen teklifleri ise kabul etmedi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Fransız basınında yer alan habere göre, hem orta saha hem de kanat bölgesinde görev yapabilen Faslı futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Chelsea ise oyuncunun mukavelesi 2025'e kadar sürdüğü için onu kiralamaya da sıcak bakıyor. Ancak öncelikli hedefleri Faslı yıldızı bonservisiyle satmak...

EN CİDDİ ADAY TOTTENHAM

Ara transfer döneminde Faslı yıldız için girişimde bulunan Fenerbahçe ise oyuncuyu ikna edememişti. İngiliz kulübünde formasına uzak kalan Hakim Ziyech'in gelecek sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Premier Lig ekipleri arasında en ciddi alıcı olarak Tottenham gözüküyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Lucas Moura'ya veda etmeye hazırlanan Londra ekibi, Brezilyalı oyuncunun boşluğunu Hakim Ziyech ile doldurmayı planlıyor. Faslı yıldız, bu sezon Chelsea formasıyla 22 maçta görev yaptı ve gol atamazken, sadece 2 asist kaydetti.

GALATASARAY'DAN İTİRAF

İngiliz basınına göre Fenerbahçe de yaz transfer döneminde Hakim Ziyech için nabız yoklayacak. Galatasaray da Ziyech ısrarını sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere Erden Timur, "Transferin son gününde Chelsea evrakları yetiştiremediği için Hakim Ziyech'i alamamıştık. Sadece 3 dakikayla kaçırdık. Chelsea'den Fransız devi PSG'ye gidemeyince devreye girmiştik" demişti. Sarı-Kırmızılı ekibin de tekrar yıldız futbolcu için devreye girmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Akşam)