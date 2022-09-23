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  • Transferde herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed'i resmen duyurdular
Spor

Transferde herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed'i resmen duyurdular

Mostafa Mohamed için Ligue 1 takımlarından Nantes harekete geçti. Fransız ekibi performansından memnun olduğu Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Eylül 2022 Cuma 18:34 - Güncelleme:
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Nantes performansından memnun olduğu Mostafa Mohamed için kolları sıvadı. Fransız ekibinin teknik direktörü Antoine Kombouare'nin olumlu rapor verdiği Mostafa Mohamed'in bonservisini alma kararı verdiği ileri sürüldü.

MOSTAFA MOHAMED, HOCASINDAN GEÇER NOT ALDI

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Nantes'te teknik direktör Antoine Kombouare, Mostafa Mohamed için yönetime raporunu iletti. Kombouare, raporunda Mısırlı golcüden memnun olduğunu belirtti.

MOSTAFA MOHAMED TRANSFERİNİ BİTİRİYORLAR

Haberde, Fransız ekibinin Mostafa Mohamed için kollarını sıvadığı ve 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alma kararı verdiği belirtildi.

FRANSA KARNESİ

Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla 11 resmi maçın 6'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 643 dakika süre aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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