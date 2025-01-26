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Spor

Transferde herkesi ters köşe yaptı! Hakim Ziyech'e sürpriz talip

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Faslı yıldız için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı bir süredir Suudi ekibiyle anılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakim Ziyech için eski hocası Alfred Schreuder'in başında olduğu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr devreye girdi. İşte detaylar...

26 Ocak 2025 Pazar 13:09 - Güncelleme:
Transferde herkesi ters köşe yaptı! Hakim Ziyech'e sürpriz talip
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Galatasaray gözden çıkardığı Hakim Ziyech ile sözleşme feshi için görüşmelerine devam ediyor.

Ziyech, sarı-kırmızılılardan alacaklarını isterken oyuncuyla pazarlıklar sürüyor.

Bir yandan kendisine takım da arayan Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh ile anlaşma sağladığı belirtilmişti.Ziyech'in Galatasaray'la anlaşmasının ardından Al-Fateh'e imza atacağı öne sürülüyordu ancak Faslı yıldızda sıcak bir gelişme yaşandı.

Hollanda kaynaklı haberlere göre Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr ile temas halinde.

Al-Nasr Teknik Direktörü Alfred Schreuder'in, Twente'den eski öğrencisi olan Hakim Ziyech'i takımında görmeyi çok istediği haber detayında yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakim Ziyech bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabildi.

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