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Spor

Transferde kritik hafta! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan operasyonu

Katalan ekibi Barcelona başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan'ın takımdaki geleceği hakkında bu hafta kararını verecek. Başarılı oyuncuyu bir süredir kadrosuna katmak isteyen Galatasaray transfer için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Transferde kritik hafta! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan operasyonu
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Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği İlkay Gündoğan için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Galatasaray, Barcelona ile yollarını ayırması halinde İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor.

BU HAFTA KARAR VERECEK

Habere göre; Barcelona'da ilk 11 garantisinin kendisine verilmeyeceğini düşünen İlkay, geleceği hakkında düşünüyor ve son kararın bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.

Barcelona'nın geçen yıl Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Barcelona forması altında 51 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol attı ve 14 asist yaptı.

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