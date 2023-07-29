Galatasaray bir yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'le oynayacağı maçın hazırlıklarını, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Muslera'nın yanına bir yerli kalecisi takviye etmek isteyen sarı kırmızılılarla ilk aday Günay Güvenç olmuştu. Erden Timur'un da geçtiğimiz günlerde ismini telaffuz ettiği tecrübeli file bekçisinin transferinin açıklanmama sebebi ortaya çıktı...

Transferde de sıcak gelişmelerin olduğu Cim Bom'da, gelecek sezondan itibaren yedek kalecinin Günay Güvenç olması bekleniyordu. Başkanvekili Erden Timur, tecrübeli file bekçisi ile her konuda anlaşma sağlandığını, geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ancak transfer henüz gerçekleşmezken, konuyla ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

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Normal şartlar altında Sarı kırmızılılar'ın, Günay için bir miktar para ve karşılığında Batuhan Şen'i göndermesi bekleniyordu. Fakat 24 yaşındaki eldiven, Galatasaray'da kalmak isteyince transferin gerçekleşme süresi de uzadı. Genç kaleci ile görüşmeler devam ederken, ikna sürecinin tamamlanmasının ardından imzaların atılacağı öğrenildi.