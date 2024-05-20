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Spor

Transferde Mourinho etkisi! İşte Beşiktaş'ın Angel Di Maria planı

Beşiktaş'ın yakından takip ettiği ve transferi için görüşmeler yaptığı Angel Di Daria için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı yönetimin transferi bitirmek için takımın başına getirmeyi planladığı Jose Mourinho'yu koz olarak kullanacağı öğrenildi. İşte detaylar...

20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:11 - Güncelleme:
Transferde Mourinho etkisi! İşte Beşiktaş'ın Angel Di Maria planı
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş transfer listesinin ilk sırasına Angel Di Maria'yı yazdı.

Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamada, "Angel Di Maria ile görüşüyoruz." sözleri sonrasında Portekiz basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

MOURINHO SAYESİNDE GELECEK

O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş yönetimi, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek Angel Di Maria transferinde fark yaratacak.

Haberin detaylarında Di Maria'nin, Real Madrid'de teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın başına geçmesiyle Arjantinli yıldızın transferi için öne çıkabilecekleri düşünüldüğü söylendi.

Ayrıca Angel Di Maria için Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinden ve MLS'ten takipçileri olduğu ve Benfica'nın da sözleşme uzatmak için yoğun çaba sarf ettiği söylendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla 48 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 17 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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