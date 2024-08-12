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Spor

Transferde Mourinho etkisi! Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Geçen sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat'ın İngiltere'ye dönme hayali suya düştü. Bunun üzerine gelen teklifleri değerlendiren Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Akşam12 Ağustos 2024 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
Transferde Mourinho etkisi! Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
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Fenerbahçe 6 numara transferinde net hedef olarak Sofyan Amrabat ismini belirledi. Geçtiğimiz sezon Manchester United'da kiralık oynayan ve yeniden Kırmızı Şeytanlar için ter dökmek isteyen 27 yaşındaki futbolcunun bu isteği gerçekleşmiyor. United, 20 milyon euroluk bir harcama yapmayı düşünmüyor. Diğer takımlardan gelen teklifler ise Amrabat için etkileyici olmadı. Yıldız futbolcu, Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de çalışma fikrini daha değerli buluyor.

KİRALANMA FİKRİNE UZAK

Fas medyası, milli futbolcunun transfer süreci hakkında şunları yazdı: "İtalyan takımı Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat, Manchester United saflarına dönme hayalini artık kaybediyor. Amrabat artık kiralık olarak ManU'da forma giymek istemiyor. Diğer ilgiler ise onun için cazip değil. Fas'ın önemli futbolcusu, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendiriyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki Türk takımında oynama fikri şu anda onun için daha güzel görünüyor."

DEFANSİF ÖZELLİĞİ YÜKSEK

Kariyerine Utrecht'te başlayan Sofyan, 2017'de 4 milyon euroya Feyenoord'a transfer oldu. 2018'de ise 2.5 milyon euro bedelle Club Brugge'ün yolunu tuttu. 2019'da Amrabat'ı kiralayan Verona, 2020'de 3.65 milyon euroya satın alma opsiyonunu kullandı. Fiorentina, Ocak 2020'de tam 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Tipik bir 6 numara olan Amrabat, defansif özelliği yüksek ofansı ise daha düşük olan bir profil. ManU, geçtiğimiz yıl Faslı orta sahayı 9 milyon euroya kiralamıştı.

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