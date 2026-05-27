Spor

Transferde rakipleri Avrupa devleri! Beşiktaş'ta hedef Joe Gomez

Gelecek sezonda savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş transferde dümeni İngiltere'ye kırdı. İngiliz basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Liverpool forması giyen 29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Joe Gomez'i gündemine aldı. Ancak Beşiktaş'ın transferde rakipleri Milan ve Aston Villa. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Ada basınından Daily Mail'in haberine göre Beşiktaş, Liverpool'un savunmacısı Joe Gomez'le ilgileniyor.

Liverpool'la sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.

MILAN VE ASTON VILLA DA DEVREDE

Öte yandan İngiliz savunmacı için Milan ve Aston Villa'nın da devrede olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ ÖNE ÇIKABİLİR

Aston Villa'nın henüz resmi bir teklif yapmadığı, Milan'ın ise yeniden yapılanma sürecine girmesi nedeniyle Beşiktaş'ın transferde bir adım öne çıkabileceği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2015'ten bu yana Liverpool forması giyen İngiliz oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda 33 maçta forma giyerken iki de asiste imza attı.

