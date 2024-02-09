Fenerbahçe, ara transfer döneminin hem en hızlı hem de en sükseli takımlarından biri oldu. Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'ye kısa sürede imzayı attıran Fenerbahçe, ardından Çağlar Söyüncü'ye de Çubuklu'yu giydirerek öncelikli gördüğü takviyeleri bitirdi. Kanarya, Serdar Dursun'u da kadrosuna katacak. Ancak transfer döneminin son günü olan bugün, sürpriz bir hamle de gelebilir. Yönetimin 'fırsat transferi' için arayışta olduğu öne sürüldü.

SALDANHA ISRARI SÜRÜYOR

Partizan'ın yıldızı Matheus Saldanha, listedeki 1 numaralı isim konumunda. Çok zor olsa da Brezilyalı yıldız için bir girişim daha yapılabilir. Fenerbahçe'nin ayrıca özellikle Suudi Arabistan pazarını taradığı kaydedildi.

MICHAEL İDDİASI

Suudiler son dönemde dünyaca ünlü yıldızları ülkeye getirerek büyük sükse yaptı. Bu ülkedeki transfer pazarında hareketlilik arttı. Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı lacivertlilerin, Al-Hilal forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Michael'in durumunu araştırdığı iddia edildi.

JOTA VE COLLADO DA ADAYLAR ARASINDA

Ayrıca Al-Ittihad'lı kanat oyuncusu Jota ve Al-Okhdood'lu bir başka kanat oyuncusu Alex Collado'nın da adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE FIRSAT PEŞİNDE

Yönetim gerekli takviyeleri yaptığı için son gün sadece iyi bir fırsat çıkması halinde bunu değerlendirmeye çalışacak

SALDANHA'NIN PERFORMANSI

Saldanha, bu sezon Partizan formasıyla çıktığı 25 maçta 15 gol ve 5 asiste imza attı.

MICHAEL'İN PERFORMANSI

Michael, bu sezon Al-Hilal forması giydiği 25 maçta 4 gol, 7 asistlik katkı yaptı.

JOTA'NIN PERFORMANSI

Jota, bu sezon Al-Ittihad ile çıktığı 11 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

ALEX COLLADO'NUN PERFORMANSI

Alex Collado ise Al-Okhdood forması ile 19 maçta forma giydi ve 1 asist üretti.