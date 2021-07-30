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Spor

Transferde son pazarlıklar! Merih Demiral Juventus'a rest çekti: Gitmek istiyorum

İtalya Serie A'da Juventus'ta forma giyen Merih Demiral kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un takımına kazandırmak istediği Merih ile pazarlıkları sürdüren İtalyan ekibi 35 milyon euro istiyor. Dortmund, Merih Demiral için 25 milyon ila 30 milyon euro arasında bütçe ayırırken Merih de Dortmund'da forma giymek istiyor.

Star.com.tr30 Temmuz 2021 Cuma 21:05 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 21:10
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İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral İtalya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Juventus'ta yeni teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından takımda düşünülmeyen Merih için en ciddi adayın Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un olduğu belirtildi.

AYRILIK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Milli futbolcu Merih Demiral Juventus'tan ayrılmak istediğini kulübe bildirirken oyuncunun Borussia Dortmund'a transfer olmak istediği iddia edildi. İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre Borussia Dortmund'un Merih Demiral'ı takıma kazandırma konusunda ısrarcı olduğunu yazdı. İddiaya göre Dortmund Merih'i 25 milyon ila 30 milyon euro arasında kadrosuna katmak isterken Juventus ise rakamı biraz daha yukarı çekerek 35 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.

MERİH'İN YERİNE RUGANİ

Geçtiğimiz sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Rugani'yi takıma çağıran Juventus yeni sezonda Merih Demiral'ın yerine İtalyan oyuncuyu kadroda tutacak. Siyah beyazlı ekip Merih'i bonservisi ile satarak genç oyuncudan bonservis geliri elde edecek.

Juventus ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 23 maçta süre alıp 1 de asist yaptı.

Star.com.tr

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