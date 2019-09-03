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Transferde ‘Süper’ çılgınlık

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray 14 transfer yaptı. Fenerbahçe 12 oyuncuyu renklerine bağladı. Beşiktaş 9, Trabzon 17 futbolcu aldı. Rekor ise 22 transfer yapan Kayserispor’da.

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FUTBOLDA 17 Haziran’da başlayıp, 2 Eylül’de tamamlanan 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi hareketli geçti. Süper Lig ekipleri 227 futbolcuyu renklerine bağlarken, 180 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Son şamiyon Galatasaray’da Falcao, Fenerbahçe’de Gustavo, Beşiktaş’ta Elneny ve Trabzonspor’da ise Sturridge ön plana çıkan isimler oldu. Transferde en fazla futbolcuyu, 22 isimle İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattı. Ligin dört büyüklerinden Trabzonspor 17, Galatasaray 14, Fenerbahçe 13, Beşiktaş ise 8 futbolcuyla kadrosuna takviye yaptı. Transfer yasağı bulunan Ankaragücü ise geçen sezon kadrosunda bulunan ancak sözleşmelerini fesheden 4 futbolcuyla yeniden anlaştı. Süper Lig ekipleri en fazla oyuncuyu (21) Fransa’dan alırken, 8 oyuncuyu da bu ülkeye gönderdi. Kulüpler 1 milyar TL’nin üzerinde para harcarken, en fazla bonservis ücreti ödenen isimler 6.5 milyon euro ile Ljajic (BJK) ve 6 milyon euro ile Gustavo (FB) ve 5 milyon euro ile Luyindama (GS) oldu. En fazla yıllık ücret ödenecek isim ise Falcao (5 milyon euro).

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