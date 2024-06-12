İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas, takımdan ayrılacak Saul Cocu ve Mika Marmol'un yerini Rizespor'dan stoper Emirhan Topçu ile kapatmak için düğmeye bastı.

İspanyol basınında yer alan habere göre savunmanın belkemiği olan iki oyuncusu Saul Cocu ve Mika Marmol önümüzdeki yıl Las Palmas'ta kalmayacak.

La Liga ekibi iki kaliteli stoperini kaybedeceği için arayışlarını sürdürürken, önceliği Rizespor formasını giyen Emirhan Topçu'ya verdi. Rizespor formasıyla geçen sezon 32 maça çıkan Emirhan için 'sol ayaklı, havadan iyi oynuyor ve güçlü' ifadelerini kullanan gazete, transfer için harekete geçildiğini belirtiyor.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor'la 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 1 gol atıp, 4 asist yaptı ve sol bekte de oynayabiliyor. Karadeniz ekibinin bu transferden 3 milyon Euro beklentisi bulunuyor.