9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Transferde sürpriz iddia! Galatasaray'da gündem Felipe Loyola

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Arjantin ekibi Independiente forması giyen 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

9 Eylül 2025 Salı
Transferde sürpriz iddia! Galatasaray'da gündem Felipe Loyola
Transfer sezonunu büyük oranda kapatan ve Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray, fırsat transferi yapma amacında. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Sarı-Kırmızılılar'ın, Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Güney Amerika basınına göre Cim-Bom, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 9 milyon dolar ödemeyi göze aldı. Kulüpler arası resmi görüşmenin, yakın zamanda başlayacağı belirtiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Şilili futbolcu, Avrupa'da oynamak istediği için ayrılığa sıcak bakıyor. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Loyola, 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı üretti. Ön libero, merkez orta saha ve sağ bekte de görev alabilyor.

