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Spor

Transferi duyurdular! Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı

Yeni sezon önce Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin Manchester City forması giyen yıldız oyuncu İlkay Gündoğan ile anlaştığı öne sürüldü. İlerleyen günlerde teknik direktör Okan Buruk'un da İlkay Gündoğan ile görüşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 13:40 - Güncelleme:
Transferi duyurdular! Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı
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Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane ile yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini yapan Galatasaray'da gündem orta sahaya yapılacak hamlede.

Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'den İlkay Gündoğan'la ilgileniyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Her iki futbolcu için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili ilerleme kaydedildi. L'Equipe'te yer alan habere göre İlkay ile sarı-kırmızılılar sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın transfer için son birkaç günde somut adımlar attığı ancak şu anda kesin bir anlaşma için yeterli olmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca 34 yaşındaki orta sahanın Manchester City ile olan kontratındaki son yılın iki kulüp tarafından çözülmesi gerektiği ve İlkay Gündoğan'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester City ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İlkay Gündoğan, geride kalan sezonda 51 maçta süre alırken 3 gol ve 7 asist kaydetti.

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