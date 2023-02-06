Transferi duyurdular! Nicolo Zaniolo Galatasaray ile anlaştı

Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

ZANIOLO GALATASARAY'LA ANLAŞTI

İtalyan gazetesi Il Messaggero, Zaniolo'nun sarı kırmızılı takımla anlaştığını ve Roma'ya veda edeceğini iddia etti. Gazete birinci sayfasından yayınladığı haberinde, "Zaniolo'dan Galatasaray'a evet: Roma veda etmeye hazır" başlığını kullandı.

8 ŞUBAT SON GÜN

Türkiye'de ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek. Nicolo Zaniolo transferinin bu tarihe kadar resmileşmesi bekleniyor.

17 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

23 yaşındaki İtalyan futbolcu, bu sezon Roma'da 17 resmi maça çıktı. 2 gol atan Zaniolo, 3 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi