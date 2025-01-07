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Spor

Transferi duyurdular! Süper Lig ekibi sosyal medyadan açıkladı

Rams Başakşehir, Le Havre'den sol bek Christopher Operi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 19:44 - Güncelleme:
Transferi duyurdular! Süper Lig ekibi sosyal medyadan açıkladı
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RAMS Başakşehir, Le Havre forması giyen Christopher Operi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

YUSUF SARI'YI DA ALMIŞLARDI

Turuncu lacivertliler, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

  • Christopher Operi
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