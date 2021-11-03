Star.com.tr 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:21 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:26

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'dan sonra Romanya'dan bir transfer daha yapmak istiyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in, İtalya 2. Ligi (Serie B) takımlarından Parma'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Dennis Man'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

"FATİH TERİM BENDEN DENNIS MAN'İ İSTEDİ"

Cicaldau'yu Galatasaray'a getiren Giovanni Becali Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Fatih Terim bana Dennis Man'ı Galatasaray'da görmek istediğini söyledi. Parma'nın nerede olduğu, ligde kaçıncı olduğu umurunda değil, oyuncuyu istiyor. Benden transferi bitirmemi istedi" dedi.

"GALATASARAY 6-7 MİLYON EURODAN FAZLA VEREMEZ"

Menajer Becali, 23 yaşındaki futbolcuyu Parma'dan koparmanın kolay olmadığını vurgulayarak, "Fatih Terim, Man'ı çok seviyor orası kesin. Ancak Galatasaray, Man'a 6-7 milyon eurodan fazlasını veremez. Parma ise Dennis Man'i FCSB'den 11 milyon euroya transfer ettiği için bu fiyattan aşağıya düşmez" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER İÇİN BİRKAÇ İHTİMAL VAR"

Becali transferin gerçekleşmesi için birkaç ihtimalin olduğunu belirterek, "3 yılı aşan zorunlu satın alma opsiyonlu ve 1,5 yıllık kiralık bir anlaşma yapılabilir veya sabit ücretli bir kiralama da olabilir. Birkaç ihtimal var, konuşuruz ve anlaşmaya çalışırız" diye konuştu.

"DENNIS MAN'İN MAAŞINDA SORUN OLMAZ"

Futbolcunun maaşı konusunda ise bir problem yaşanmayacağını söyleyen Rumen futbol adamı "Man'in maaşının Galatasaray için sorun olmayacağını biliyorum. Sorunlardan biri bonservi bedeli, diğeri ise Parma'dan Galatasaray'a transferin ne şekilde olacağı" dedi.

Rumen kanat oyuncusunun Parma ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve yıllık 1,2 milyon euro kazanıyor.

HOCASINDAN DENNIS MAN'E ELEŞTİRİ

Parma Teknik Direktörü Enzo Maresca da Dennis Man'in takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Maresca son iki maçta süre alamayan Man ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Dennis Man artık daha az oynuyor ancak daha çok çalışırsa sonraki maçlarda süre alacaktır. Dennis'in daha fazlasını vermesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiği takdirde oynayacaktır. İlk 11'de olmadığı için mutlu olmadığı açık ancak bu konuda iki seçeneği var: Ya davranış şeklinizde haklı olduğunuzu antrenörünüze kanıtlarsınız ya da başınızı belaya sokarsınız! Her şey ona bağlı. Bazı kararlar verdim ve seçimlerim beni sahada doğruladı. Ancak bu her zaman aynı kararları vereceğim anlamına gelmez."