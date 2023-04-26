Transferi resmen duyurdular! Fenerbahçe'de Miguel Crespo gidiyor, dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı Miguel Crespo gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Portekizli orta saha oyuncusu Pereira'nın referansı ile Portekiz 2. Ligi'nden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli taraftarlara kendisini hayran bırakan 26 yaşındaki futbolcuya Sporting Lizbon ve Benfica'nın ilgisinin olduğu belirtildi.

MIGUEL CRESPO GİDİYOR, LOFTUS-CHEEK GELİYOR

Miguel Crespo için ayrılık ihtimalleri artarken, Fenerbahçe ise B planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Portekizli oyuncunun satışından yüksek bir bonservis bekleyen sarı-lacivertliler Loftus-Cheek transferine buradan kaynak sağlayacak. Chelsea'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye büyük bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

LOFTUS-CHEEK'İN KRİYERİ

Chelsea alt yapısından yetişen yıldız oyuncu, A takıma çıktıktan sonra Crystal Palace ve Fulham'a kiralık olarak gönderildi. Gönderildiği takımlarda iyi bir performans gösteren yıldız oyuncu her seferinde mavilere geri döndü.

Star Gazetesi