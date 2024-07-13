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Spor

Transferin açıklaması beklenirken! Fenerbahçe'ye Saint-Maximin'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin transferi için önemli bir mesafe katettiği Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin için kötü haber Suudi basınından geldi. Sarı lacivertli tarftarların kısa süre içerisinde açıklanmasını beklediği Maximin transferi, Suudi Arabistan Federasyonu Finansal Sürdürülebilirlik komitesi tarafından veto edildi. İşte kararın ardındaki nedeni...

13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Transferin açıklaması beklenirken! Fenerbahçe'ye Saint-Maximin'den kötü haber geldi
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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

SUUDİ ARABİSTAN KOMİTESİNDEN TRANSFERE VETO

Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.

Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi

KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

Sarı-lacivertli yöneticiler ise Allan Saint-Maximin ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlamıştı. Oyuncu, kulübünün sezon başındaki sağlık kontrollerine de katılım sağlamadı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

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