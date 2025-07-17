Transferin gözde ismi Darwin Nunez

Liverpool, Uruguaylı forveti Darwin Nunez için 70 milyon euroluk teklifleri değerlendirecek.

Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez, bu yaz takımdan ayrılabilir. Kırmızılar, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. 2022 yılında Benfica'dan 85 milyon sterline transfer edilen Nunez için AC Milan'ın 52 milyon sterlinlik (yaklaşık 61 milyon euro) resmi teklifte bulunduğu öne sürülüyor.

Suudi Arabistan'dan Al Hilal ise Victor Osimhen hamlesinin başarısız olması durumunda rotasını Nunez'e çevirebilir.

Al Hilal, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunsa da, Nijeryalı forvet 40 milyon euroluk yıllık maaş teklifini reddetti. Bu gelişme sonrası kulübün teknik direktörü Simone Inzaghi'nin, Darwin Nunez için yönetime baskı yaptığı belirtiliyor. Eğer Osimhen transferi gerçekleşmezse, Al Hilal'in yeni hedefi eski Benfica yıldızı olacak.

MİLAN'DAN RESMİ TEKLİF GELDİ

Darwin Nunez için en ciddi ilgiyi şu ana kadar AC Milan gösterdi. İtalyan basınına göre Rossoneri, Liverpool'a resmi teklifini sundu. Teklifin değeri 52 milyon sterlin civarında. Napoli'nin de Antonio Conte yönetiminde Uruguaylı oyuncuya ilgi gösterdiği biliniyor. Ancak şu an için Liverpool'a teklif yapan son kulübün Milan olduğu aktarılıyor.

Liverpool cephesi ise Nunez için gelen teklifleri değerlendirmeye açık. Kulüp, oyuncuyu 85 milyon sterline kadrosuna katmıştı. Ancak gelen haberlere göre Kırmızılar, bu yaz 70 milyon euro civarındaki bir ücret karşılığında Uruguaylı forveti satmaya istekli.

26 yaşındaki golcü, Liverpool'un Preston'a karşı oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında da golle katkı sağladı. Rakip defansın hatasını affetmeyen Nunez, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi ve takımının 3-1'lik galibiyetinde pay sahibi oldu.

YERİNE MATETA MI GELİYOR?

Liverpool, olası bir Nunez ayrılığına karşılık alternatif arayışlarına da başladı. Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilendikleri öne sürülüyor. Fransız golcünün temsilcileriyle Liverpool yöneticilerinin Paris'te bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Mateta, geçen sezon FA Cup'ta 14 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı ve daha önce Manchester United'ın da ilgilendiği konuşulmuştu. Transfer bedelinin 40 ila 50 milyon sterlin arasında olabileceği ifade ediliyor.

Liverpool'da forvet hattında yeniden yapılanma sinyalleri verilirken, Nunez'in yeni adresinin Milan mı yoksa Suudi Arabistan mı olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.