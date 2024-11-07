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Spor

Transferin perde arkası ortaya çıktı! İşte Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği

Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile dünya basınında büyük ses getirmişti. Transferin perde arkasını sarı kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez anlattı. İşte transferin perde arkası...

7 Kasım 2024 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Transferin perde arkası ortaya çıktı! İşte Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği
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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Victor Osimhen transferinde yaşananları BBC'ye anlattı. İşte o açıklamalar...

"NELER OLDU BİLMİYORUM"

Ismael Garcia Gomez yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi Osimhen için yazın biraz sallantılıydı, Napoli'de kalmayacağına dair pek çok söylenti vardı. Suudi Arabistan ve Chelsea iddiaları da var ancak tam olarak neler yaşandığını bilmiyorum." dedi.

"OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ"

İspanyol antrenör, Okan Buruk'un Victor Osimhen ile görüştüğünü belirterek, "Galatasaray'a transfer olmadan önce bir deplasman maçından dönerken Okan Buruk, Osimhen ile telefonda görüşmüştü. İki gün gibi kısa süre içinde transfer gerçekleşti. Hem kulüp için hem de taraftarlar için sezona böyle bir transferle başlamak inanılmazdı." açıklamasını yaptı.

"G.SARAY HARİKA BİR SEÇENEKTİ"

Ismael Garcia Gomez ayrıca, "Galatasaray onun için harika bir seçenekti. Ayrıca Galatasaray ailesinin bir parçası olmak için çok istekli olduğunu gördük. Bu yüzden anlaşmayı yapmak çok zor olmadı." diye konuştu.

GALATASARAY PERFORMANSI!

Galatasaray'ın Napoli'den bedelsiz kiraladığı Osimhen, sarı kırmızılı formayla 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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