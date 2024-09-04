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Spor

Transferin perde arkası ortaya çıktı! İşte Victor Osimhen'in ardındaki gerçek

Galatasaray'a transferi ile dünyada geniş yankı uyandıran Victor Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı. Osimhen'in yakın arkadaşı Nijeryalı gazeteci Buchi Laba gerçekleri gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar...

Akşam4 Eylül 2024 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Transferin perde arkası ortaya çıktı! İşte Victor Osimhen'in ardındaki gerçek
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G.Saray'ın Osimhen için devreye girdiğini öğrenen Chelsea, Ocak ayı için Nijeryalı yıldıza yeni bir teklif sundu. Ancak 25 yaşındaki golcü, bu teklifi geri çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, başkanın garanti vermesiyle yılın transferini sonlandırdı.

Galatasaray'ın Napoli'nin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katması, dünyada büyük yankı uyandırdı. 25 yaşındaki golcünün yakın arkadaşı, Nijeryalı gazeteci Buchi Laba, yılın transferinin perde arkasını İtalyan basınına anlattı: "Cumartesi öğle saatlerinde Napoli yetkilileri, kadro dışı bıraktıkları Osimhen'in transferi için G.Saray ile temasa geçti. Sarı-Kırmızılılar, menajer ile görüntülü bir görüşme dahi yapmadı. G.Saray'ın ilgisinden haberdar olan Osimhen, akşam saatlerinde Nijerya Milli Takımı yetkilileriyle temasa geçti. Onlara G.Saray'a transferiyle ilgili kısa bir bilgi verdi ve kampa geç katılma konusunda gereken izni aldı.

CHELSEA YENİ BİR TEKLİF YAPTI

Napoli, serbest kalma maddesini son anda 70 milyon eurodan 90 milyon euroya çıkardı. Ancak Osimhen kararlı olunca, 75 milyon euro üzerinden yeni bir anlaşma sağlandı. G.Saray'ın Osimhen için devreye girdiğini öğrenen İngiliz ekibi Chelsea, Ocak ayı için Nijeryalı yıldıza yeni bir teklif sundu. Yapılan teklifte, Osimhen'in istediği şartların karşılanacağı ifade edildi. Ancak 25 yaşındaki golcü, başka bir takıma odaklandığını söyleyerek bu teklifi geri çevirdi.

SÖZLEŞME İTALYANCA HAZIRLANDI

Galatasaray, yapılan görüşmelerde ortaya çıkan tüm maddelerin yazıya döküleceği konusunda güvence verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bizzat garanti vermesiyle transfer bitme aşamasına geldi. İtalyanca hazırlanan anlaşma, Nijeryalı golcünün avukatlarına gönderildi. Osimhen, imzayı attıktan sonra Nijerya Milli Takımı kampına katılacak.

MOURİNHO'NUN DİKKATİNE

G.Saray'ın Osimhen transferi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte bazı manşetler: Tutto Mercato: "G.Saray'da gelenek.", Il Mattino: "Bir aşk hikayesinin başlangıcı.", Marca: "Yaz transfer döneminin bombası.", Eurosport: "Beklenmedik sonuç.", Maisfutebol: "Mourinho'nun dikkatine...", The Sun: "Tottenham için kötü haber.", VP: "Kahraman gibi karşılandı.

CONTE KOVUYOR ASLAN ALIYOR

Teknik direktör Antonio Conte'nin görev aldığı takımlarda istemediği isimlerin G.Saray'a transfer olması dikkat çekti. Conte, Juventus'taki görevine başladığında gözden çıkardığı Melo, Sarı-Kırmızılı formayı giyen ilk isim oldu. Conte, PSG'ye gidince bu kez Icardi G.Saray'ın yolunu tuttu. Son olarak Napoli ile anlaşan başarılı çalıştırıcı, Osimhen ile tartıştı ve kadro dışı kalan Nijeryalı golcü Cim-Bom'a imza attı.

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