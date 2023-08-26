Hırvatistan'da yayın yapan Nova TV'nin Dinamo Zagreb muhabiri Vlado Boban, Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye gelişi için gerekli düzenleme ve anlaşmanın daha önceden yapıldığını belirterek transfer süreci hakkında önemli ifadelerde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN GERÇEĞİ

Boban açıklamasında, "Livakovic'in menajeri, oyuncusunu Suudi Arabistan'a götürmek ve yüklü bir maaş karşılığında imza attırmak istiyordu. "Ancak tecrübeli kaleci ile mayıs ayında temasa geçen Fenerbahçe, haziran başında anlaşmayı tamamladı. Zaten Zagreb yönetimi de "Şampiyonlar Ligi elemeleri bittikten sonra Livakovic'i alabilirsiniz" diyerek sarı-lacivertlileri bilgilendirdi. "28 yaşındaki eldivenin gelişi bu nedenlerden dolayı gecikse de sözünü tuttu ve Fenerbahçe'ye imza attı." dedi.

FENERBAHÇE İÇİN UZUN VADELİ BİR ÇÖZÜM

Livakovic'in performansı ve kişiliği hakkında da konuşan Boban, "Aşırı kibar, dikkatli bir yapısı vardır. Ayakları yere sağlam basar, sadece oyuna odaklanır. Birkaç metreden gelen topları bile çıkarabilir. "Ayrıca çok sakin ve soğukkanlı. Çizgide harika bir kaleci. Transfer sürecinde forma giymeye devam etti. Transfer söylentileri, konsantrasyonuna ve maç hazırlıklarına olumsuz bir etki yapmadı. O çok iyi bir profesyonel. "Fenerbahçe'nin kalesi için uzun vadeli bir çözüm olacaktır. Türkiye'de göstereceği performansla kesinlikle çok sevilir. Henüz 28 yaşında. 5-6 sene çok rahat bir şekilde üst düzeyde oynayabilecek bir isim." yorumu yaptı.

O VARSA PENALTIDAN KORKMAYIN

Boban son olarak Livakovic'in penaltı kurtarma yeteneklerinden bahsetti: "Pickford, De Gea veya Bono ile aynı seviyede ama biz küçük bir milletiz. Bu yüzden her zaman radarda değil. Ancak Fenerbahçe'de özellikle Avrupa kupalarında adından çok söz ettirecektir. Bizim için şu anda dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri. İker Casillas bile Livakovic için 'İzlenmesi gereken bir adam' yorumunu yaptı. Villarreal de kendisini çok istedi ancak bonservis ve maaş konusunda o kadar yukarıya çıkamadı. Yılda 700 bin Euro maaşı vardı. Fenerbahçe'de çok daha fazlasını kazanacaktır. Onu kaos, kavga ve gürültü içerisinde göremezsiniz, bu imkânsız. Aleyhinize penaltı verildiyse ve kaleciniz Livakovic ise içiniz rahat olmalı. Çünkü yüzde 30 penaltı kurtarma başarısına sahip."