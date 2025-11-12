Liglere verilen milli takım arasında Brezilya, hazırlık maçlarında sırasıyla Senegal ve Tunus'la karşı karşıya gelecek.

Bu maçlar öncesinde Brezilya'da Ederson, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Ederson, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatırken Türkiye'deki atmosfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli kaleci Manchester City dönemiyle ilgili, "Bundan önceki sezon ayrılmak istemiştim ama olmadı. Bu durum performansımı etkiledi. Beş kez sakatlandım ve en iyi seviyemde değildim." dedi.

Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Ederson, "Her döngü sona erer, oyuncular gelir ve gider ama kulüp her zaman kalır. City formasıyla sekiz harika yıl geçirdim ve 18 şampiyonluk kazandım, ancak değişime ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'ye gelince de bunu benimsedim. Hala aynı zihniyete sahibim, tıpkı City'de kondisyonerimle yaptığım gibi saha dışı çalışmalarımı sürdürüyorum. City ve Benfica'da sahip olduğum kazanma zihniyetine hala sahibim ve Fenerbahçe'de de kazanmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Ederson sözlerine şöyle devam etti, "Manchester City'den ayrılma kararım ailemle birlikte aldığım bir karardı. Kulüple konuştum ve bu değişikliğe ihtiyacım vardı. Mutlu değilseniz dev bir kulüpte olmanın bir anlamı yok."

Ederson, Türkiye'deki atmosferle ilgiliyse şunları söyledi, "Bazen hayatınızda veya kariyerinizde yeni zorluklarla karşılaşmak gerçekten iyidir. Bu değişimle birlikte futbolu yeniden soluyabiliyorum ve Türkiye'deki maçların atmosferini hissediyorum. Bu inanılmaz. Bu meydan okumadan çok mutluyum; kulüp uzun zamandır ligde şampiyonluk kazanamadı. Umarım o zaferi geri getirebilir ve kulübü zirveye taşıyabilirim."

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan Ederson kalesinde 9 gol gördü. Tecrübeli kaleci, 5 maçta ise kalesini gole kapattı.