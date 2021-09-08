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Spor

Transferin son gününde Manisa FK'ya 2 Fransız geldi

Manisa FK, transfer döneminin son gününü hareketli geçiriyor... Siyah beyazlılar, Nimes'ten Loick Landre ile 2 yıllık, Paris FC'den Marvin Gakpa'yla ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA8 Eylül 2021 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:52
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TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 9 puanla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminin son saatlerinde iki yabancı futbolcuya imza attırırken, iki isimle yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Loick Landre ve vatandaşı 28 yaşındaki orta saha Marvin Gakpa'yı resmen kadrosuna dahil etti.

Son 3 sezonda Nimes formasıyla 58 maça çıkan Landre ile 2 yıllık, geçen sezon Paris FC kadrosunda yer alan Gakpa'yla da 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferde son gün tekrar atağa kalkan Manisa FK, iki oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda geçen sezon görev yapan golcü Kemal Rüzgar, Bursaspor'la anlaşma sağladı.

Ege ekibi sezon başında Slovenya'nın Tabor Sezana ekibinden kadrosuna dahil ettiği Leon Sever'le de vedalaştı. Leon Sever, Manisa Futbol Kulübü'nün tarihinde transfer ettiği ilk yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçmişti. Sever, ilk 3 maçta hiç forma giymeden Manisa'dan ayrıldı.

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