Tren kazasının ardından TFF ve kulüplerden başsağlığı mesajları

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda kaza yaptı. Elim kazanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF: Ankara’da meydana gelen tren kazasında vatandaşlarımızın vefat ettiğini ve çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Galatasaray Kulübü: Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe Kulübü: Ankara’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Beşiktaş Kulübü: Ankara'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz.

Trabzonspor Kulübü: Ankara’da meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.