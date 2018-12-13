Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tren kazasının ardından TFF ve kulüplerden başsağlığı mesajları

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen elim tren kazasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda kaza yaptı. Elim kazanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF: Ankara’da meydana gelen tren kazasında vatandaşlarımızın vefat ettiğini ve çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Galatasaray Kulübü: Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe Kulübü: Ankara’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Beşiktaş Kulübü: Ankara'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz.

Trabzonspor Kulübü: Ankara’da meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli helikopterimizin adını böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli helikopterimizin adını böyle duyurdu

Ankara'daki tren kazasından ilk görüntüler

Ankara'daki tren kazasından ilk görüntüler

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA