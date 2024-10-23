Trendyol 1. Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

1. Lig'de hafta Fatih Karagümrük-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde 10. hafta Manisa FK-Esenler Erokspor mücadelesiyle sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma

20.00: Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman

26 Ekim Cumartesi

13.30: Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar

13.30: Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00: Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

16.00: Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu

19.00: Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

28 Ekim Pazartesi

20.00: Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi