Trendyol 1. Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
1. Lig'de hafta Fatih Karagümrük-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde 10. hafta Manisa FK-Esenler Erokspor mücadelesiyle sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma
20.00: Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman
26 Ekim Cumartesi
13.30: Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak
19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar
13.30: Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00: Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00: Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu
19.00: Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu
28 Ekim Pazartesi
20.00: Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi