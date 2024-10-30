İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2024 Çarşamba / 27 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,281
  • EURO
    37,254
  • ALTIN
    3070.24
  • BIST100
    9006.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
Spor

Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

30 Ekim 2024 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Kasım Cuma:

20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor: Ali Yılmaz

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka

16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz

19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail

16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Çağdaş Altay

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK: Batuhan Kolak

  • hakemler
  • 11.hafta
  • Trendyol 1. Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.