Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 15. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: Erdem Mertoğlu
29 Kasım Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor: Ozan Ergün
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: Batuhan Kolak
30 Kasım Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: Ayberk Demirbaş
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Hakan Ülker