Spor

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 15. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk

20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: Erdem Mertoğlu

29 Kasım Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor: Ozan Ergün

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: Batuhan Kolak

30 Kasım Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: Ayberk Demirbaş

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Hakan Ülker

  • trendyol 1. lig
  • hakem

