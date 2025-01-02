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  • Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı yarın başlıyor
Spor

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 18. hafta programını duyurdu.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı yarın başlıyor
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Trendyol 1. Lig'in 18. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçında lider Kocaelispor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor (Yeni Malatya)

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

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