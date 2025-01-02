Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 18. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçında lider Kocaelispor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor (Yeni Malatya)

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)