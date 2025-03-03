İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2025 Pazartesi / 4 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4735
  • EURO
    38,023
  • ALTIN
    3362.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın perdesi yarın açılıyor!
Spor

Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın perdesi yarın açılıyor!

Trendyol 1. Lig'in 28. hafta maçları yarın oynanacak Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakasıyla başlayacak.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın perdesi yarın açılıyor!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçında Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Diyarbakır)

5 Mart Çarşamba:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankata Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor (Atatürk Olimpiyat)

6 Mart Perşembe:

13.30 Erzurumspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Eryaman)

20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

  • trendyol 1. lig
  • haftanın programı
  • manisa fk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.